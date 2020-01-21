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Зимуватимуть на станції «Академік Вернадський»: одесит опинився у складі 25-ї Української антарктичної експедиції

Зимуватимуть на станції «Академік Вернадський»: одесит опинився у складі 25-ї Української антарктичної експедиції

У склад 25-ї Української антарктичної експедиції відібрали 12 учасників.

Про це повідомляє МОН.

Зимувальний загін ювілейної, 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) наполовину складатиметься з новачків, буде наймолодшим за всі роки, до нього – як і до попередньої команди – увійдуть 2 жінки. Склад зимувальників 25-ї УАЕ конкурсна комісія визначила сьогодні, 20 січня 2020 року.

Загін вирушить на станцію у березні 2020-го і працюватиме там впродовж року. В ньому традиційно буде 12 учасників – 7 науковців, лікар, кухар, системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв’язку. Керівником 25-ї УАЕ обрано Юрія Отрубу, досвідченого фахівця Національного антарктичного центру МОН. Для нього це буде вже шоста зимівка на станції «Академік Вернадський».

– Ця команда полярників має кілька особливостей. Зокрема, це наймолодший склад експедиції за всі роки. Середній вік учасників – 37 років. Ми хочемо дати молоді якомога більше шансів реалізувати себе і свій науковий потенціал. І з тієї ж причини половина складу є «новачками», тобто вперше їдуть на рік працювати в Антарктиду. Водночас, друга частина експедиції – це досвідчені полярники, – пояснив очільник Національного антарктичного центру МОН Євген Дикий.

Він також нагадав, що торік було знято тривале обмеження щодо участі у річних антарктичних експедиціях жінок, і зараз на станції «Академік Вернадський» працюють Оксана Савенко, вчена-біолог, та Наталія Бабій, лікарка. До 25-ї УАЕ теж увійшли 2 жінки: Євгенія Прекрасна, науковиця-біолог, та Анна Соіна, дослідниця гідрометеорології та океанографії.

Повний список основного складу 25-ї Української антарктичної експедиції можна переглянути нижче. У кожного з основних учасників також є дублер – на випадок, якщо до відправки експедиції трапиться непередбачувана ситуація і хтось з основного складу буде змушений відмовитись від зимівлі.

Тепер на відібраних учасників чекає спеціальний кількаденний тренінг, де вони засвоюватимуть навички, потрібні для життя і роботи на станції «Академік Вернадський».

Список основного складу 25-ї УАЕ:

  • Салганський  Олександр Олексійович – біологічні дослідження, Київ, третя зимівка, 1987 р.н.
  • Прекрасна Євгенія Петрівна – біологічні дослідження, Київ, перша зимівка, 1989 р.н.
  • Отруба Юрій Сергійович – геолого-геофізичні дослідження, Київ, шоста зимівка, 1986 р.н. (керівник експедиції)
  • Артеменко Ігор Геннадійович – гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Київ, перша зимівка, 1981 р.н.
  • Жуковський Вадим Кирилович – гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Одеса, друга зимівка, 1981 р.н.
  • Соіна Анна Вікторівна – гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Харків, перша зимівка, 1982 р.н.
  • Сопін Андрій Олександрович – геокосмічні дослідження, Харків, друга зимівка, 1982 р.н.
  • Омельянович Василь Миколайович – кухар, Малин, п’ята зимівка, 1985 р.н.
  • Білоус Максим Вікторович – системний механік, Шепетівка, перша зимівка, 1982 р.н.
  • Лішенко Юрій Юрійович – дизеліст-електрик, Харків, третя зимівка, 1975 р.н.
  • Прокопчук Євгеній Володимирович – системний адміністратор зв’язку, Буча, перша зимівка, 1984 р.н.
  • Дейнека Ігор Вікторович – лікар, Рівне, перша зимівка, 1982 р.н.

Фото: Уніан

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