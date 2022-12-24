Журнал Time включил книгу про Одессу в список лучших изданий за 2022 год

Американский журнал Time опубликовал 20 лучших фотокниг 2022 года. В список попала книга «Одесса» Елены Емчук.

В этой книге представлены фотографии молодых одесситов, сделанные в период с 2019 по 2019 годы в сопровождении стихов Ильи Каминского. Издание назвало книгу хроникой любви фотографа к портовому городу, его жителям и духу.

Напомним, ранее журнал поместил на обложку одного из своих изданий Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного.

Позже Time объявил президента Украины Владимира Зеленского человеком года.