Жизнь продолжается: за неделю в роддомах Одессы увидели свет 87 малышей

Дети войны: история десятилетней девочки О войне — языком мультика для детей… Что испытывают сейчас дети Украины? Как складываются их судьбы? Что такое детский страх во время войны? Об этом рассказывает новый мультфильм, созданный командой Волонтерской Анимации Украины. ПОДРОБНЕЕ