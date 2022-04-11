Жизнь продолжается: за неделю в роддомах Одессы увидели свет 87 малышей

На прошедшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 87 новорожденных, в том числе одна пара близнецов. Это на 9 детей больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба мэрии города.
Новорожденные девочки на прошлой неделе получили количественное преимущество над мальчиками с минимальным преимуществом – на свет появились 44 юных одесситки и 43 маленьких одессита.
Больше всего новорожденных украинцев родилось в городском роддоме №7 – здесь увидели свет 24 малыша.
Все городские роддомы Одессы продолжают работать и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.
Жизнь продолжается!