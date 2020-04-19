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Новости Одессы и Одесской области

Жизнь продолжается: в Черноморской Ривьере устанавливают монументальный полиптих «Семья» (фото)

Жизнь продолжается: в Черноморской Ривьере устанавливают монументальный полиптих «Семья» (фото)

Одесский скульптор Александр Милов устанавливает новый мега объект «Семья». Происходит это в Фонтанке, в Черноморской Ривьере.

Как сообщает автор скульптуры, полиптих (композиция из более чем трех отдельных элементов) состоит из четырех профилей — папы, мамы, дочери и сына.

Материал — сталь.

Средняя высота каждой — 10 метров

Средний вес каждой — 1000 кг.

– Философия проста: отец смотрит в небо, мать на землю, а углы зрения детей — как компромисс между взглядами их родителей. Цвета тоже не случайны — аквамариновая мама между зеленой листвой и морской водой — как основа жизни, отец между голубым и синим — как стремление в небо, а также символика взлетов и падений, оранжевый сын — как лето и солнце символ будущего расцвета и розовая дочь — маджента, искусственный цвет, без которого напечатанные картинки не передают реальный цвет как баланс между знанием и природой. Основой для формы стел являются профили и характер реальных членов моей семьи, — рассказывает Александр Милов.

Он также добавляет: «До официального открытия еще предстоит завершение постамента, протяжка кабеля и подключение света, но в целом вся семья в сборе. Жизнь продолжается!».

Как сообщается, «работы еще не завершены. Но уже можно сказать, что креативная задумка вылилась в шикарный результат. А когда в ночное время все скульптуры будут подсвечиваться, будет еще интереснее!».

Креативная задумка вылилась в шикарный результат.
Креативная задумка вылилась в шикарный результат.
Креативная задумка вылилась в шикарный результат.
Креативная задумка вылилась в шикарный результат.
Креативная задумка вылилась в шикарный результат.

Напомним, еще в начале декабря на этом месте устанавливали первую часть полиптиха.

Фото — с фб-страницы Александра Милова.

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