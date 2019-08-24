fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Живая цепь, “Антитела” и Дюк в вышиванке: как в центре Одессы отмечали День независимости (фото)

Живая цепь, “Антитела” и Дюк в вышиванке: как в центре Одессы отмечали День независимости (фото)

Одесса отмечает День независимости. На Приморском бульваре в честь праздника традиционно собрались люди в вышиванках, чтобы выстроиться в живую цепь.

Перед стартом на фестивальную сцену вышел солист группы “Антитела” Тарас Тополя и спел вместе с присутствующими гимн Украины.

Вышиванковая цепочка из людей, которые держались за руки, стартовала от памятника Дюку и растянулась до Морского вокзала.

К слову, Дюка по сложившейся уже традиции тоже одели в вышиванку и присвоили ему первый порядковый номер. В рубашке, в которую его нарядили, 809 тыс. 372 стежка.

На Морвокзале участники живой цепи развернули большой флаг Украины. В целом в мероприятии приняло участие 1248 одесситов и гостей города.

Отметим, вышиванковая цепь — визитная карточка “Вышиванкового фестиваля” в Одессе. Акцию проводят уже не впервые, она символизирует единство, способность действовать, как целое и всегда держаться вместе.

Самую длинную цепь удалось образовать в 2016 году. Тогда ее участниками стал 3351 человек.

Читайте также: 

Вспомнить все: какими были главные события в Украине за время независимости

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Надежда Новашицкая
Надежда Новашицкая
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить