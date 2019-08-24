Живая цепь, “Антитела” и Дюк в вышиванке: как в центре Одессы отмечали День независимости (фото)

Одесса отмечает День независимости. На Приморском бульваре в честь праздника традиционно собрались люди в вышиванках, чтобы выстроиться в живую цепь.

Перед стартом на фестивальную сцену вышел солист группы “Антитела” Тарас Тополя и спел вместе с присутствующими гимн Украины.

Вышиванковая цепочка из людей, которые держались за руки, стартовала от памятника Дюку и растянулась до Морского вокзала.

К слову, Дюка по сложившейся уже традиции тоже одели в вышиванку и присвоили ему первый порядковый номер. В рубашке, в которую его нарядили, 809 тыс. 372 стежка.

На Морвокзале участники живой цепи развернули большой флаг Украины. В целом в мероприятии приняло участие 1248 одесситов и гостей города.

Отметим, вышиванковая цепь — визитная карточка “Вышиванкового фестиваля” в Одессе. Акцию проводят уже не впервые, она символизирует единство, способность действовать, как целое и всегда держаться вместе.

Самую длинную цепь удалось образовать в 2016 году. Тогда ее участниками стал 3351 человек.

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