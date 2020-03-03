Жителям Одесской области предлагают посмотреть «магические» картины

Белгород-Днестровский краеведческий музей приглашает на выставку художницы Лены Кравец «Кольори душі». Здесь поклонники живописи смогут погрузиться в мир авторских пейзажей и весенних образов.
Первый месяц весны хочется встретить радостно и позитивно и помогут в этом красочные картины Елены Кравец. Художница работает в самом необычном из стилей — стиле магического реализма.
Она много пишет на природе и часто выезжает на пленэр к морю. Ведь находясь рядом с водной стихией, очень трудно не рисовать ее.
Море на полотнах автора завораживает своим колоритом — на них можно увидеть волшебное движение волн и даже почувствовать легкий бриз, наполняющий душу весенними красками.
Выставка будет проходить до 26 марта.
Адрес: улица Пушкина, 17.
Стоимость билетов: 20 гривен — взрослый, 10 гривен — детский.
Время работы: с 8.00 до 17.00, выходной день — понедельник.
Фото: abo.media, akkerman.ua
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