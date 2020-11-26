Жителям Южного привезут услуги от МВД

В городе Южный Одесской области 27 ноября будет работать мобильный сервисный центр услуг МВД.

Передвижной центр, оснащенный современным оборудованием, предоставит такие популярные услуги:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена удостоверения водителя;

выдача международного удостоверения водителя;

прием заявок на получение справок об отсутствии судимостей.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Обслуживать граждан администраторы и специалист экспертной службы МВД будут с 09.00 до 16.00 у здания Центра предоставления административных услуг на проспекте Григорьевского десанта, 18.

Информацию о порядке получения услуг можно найти на сайте сервисного центра в разделе «Услуги», а консультацию получить по телефону 048 753 18 94.