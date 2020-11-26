Новости Одессы и Одесской области

Жителям Южного привезут услуги от МВД

Жителям Южного привезут услуги от МВД

В городе Южный Одесской области 27 ноября будет работать мобильный  сервисный центр услуг МВД. 

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Передвижной центр, оснащенный современным оборудованием, предоставит такие популярные услуги:

  • регистрация и перерегистрация транспортных средств;
  • замена удостоверения водителя;
  • выдача международного удостоверения водителя;
  • прием заявок на получение справок об отсутствии судимостей.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Обслуживать граждан администраторы и специалист экспертной службы МВД будут  с 09.00 до 16.00 у здания Центра предоставления административных услуг на проспекте Григорьевского десанта, 18.

Информацию о порядке получения услуг можно найти на сайте сервисного центра в разделе «Услуги», а консультацию получить по телефону 048 753 18 94.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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