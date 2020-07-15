Новости Одессы и Одесской области

Жители улицы Марии Демченко получат новый водопровод

Жители улицы Марии Демченко получат новый водопровод

«Инфоксводоканал» проводит масштабные работы по замене изношенных и аварийных сетей.

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Сегодня полным ходом идет замена водопровода по улице Марии Демченко (от улицы Львовской до улицы Ореховой). Данный трубопровод является одним из основных и обеспечивает питьевой водой жителей части Киевского района, Большого Фонтана и Черноморки. Вместо старой чугунной трубы диаметром 600 мм специалисты проложат порядка 1000 метров новой полиэтиленовой, срок службы которой более 50 лет. Работы проводятся согласно инвестиционной программы предприятия с использованием метода раскопок и современного бестраншейного способа. Завершить перекладку водопровода на этом участке планируется до конца лета.

Кроме того «Инфоксводоканал» проводит модернизацию других своих объектов — насосных станций, лабораторий, очистных сооружений. Это необходимо для того, чтобы услуги предоставлялись качественно и бесперебойно.

Однако, одним из важнейших направлений является замена изношенных и аварийных сетей, ведь зачастую состояние трубопровода может негативно влиять на надежность водоснабжения.

Инженеры «Инфоксводоканала» с помощью современного программного обеспечения «Геоинформационная система» ведут учет повреждений на линиях водопровода и канализации, а также составляют план первоочередной замены  сетей на наиболее аварийных участках.

«Инфоксводоканал» проводит масштабные работы по замене изношенных и аварийных сетей

«Инфоксводоканал» проводит масштабные работы по замене изношенных и аварийных сетей

В 2019 году специалистами водоканала было проложено более 11 тысяч метров новых сетей.  В частности,  заменены аварийные участки водопровода по улицам Академика Королева, Известковой, а на Львовской проложили новый канализационный коллектор.

Следует отметить, что «Инфоксводоканал» использует качественные трубы ведущих производителей, срок эксплуатации которых составит не менее 50 лет. А сами работы проводятся по современным технологиям, позволяющим минимизировать раскопки, отключения услуг и неудобства для потребителей.

В текущем году предприятие продолжает работы по замене сетей в разных районах города и пригородов с целью повышения качества предоставляемых услуг. На очереди замена участка Каролино-Бугазского водовода и напорного трубопровода от Главной канализационной насосной станции.

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