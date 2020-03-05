Жителі Одеської області за одну годину заробляють 66 гривень і 32 копійки – Держстат

Державна служба статистики підрахувала, що у четвертому кварталі 2019 року українці за годину роботи у середньому заробляли 75 гривень і 36 копійок.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.

Найвища зарплата у Києві – 110 гривень 36 копійок.

У решті регіонів України показники нижчі ніж 85 гривень за годину, зазначається у звіті Держстату.

У яких регіонах українці найбільше заробляють за одну годину

місто Київ – 110 гривень 36 копійок;

Донецька область – 84 гривні 30 копійок;

Київська область – 79 гривень 87 копійок;

Дніпропетровська область – 76 гривень 16 копійок;

Запорізька область – 74 гривні 94 копійки;

Миколаївська область – 73 гривні 11 копійок;

Полтавська область – 69 гривень 61 копійка;

Закарпатська область – 69 гривень 57 копійок;

Рівненська область – 68 гривень 90 копійок;

Вінницька область – 67 гривень 46 копійок;

Одеська область – 66 гривень 32 копійки;

– 66 гривень 32 копійки; Львівська область – 66 гривень 29 копійок;

Луганська область – 66 гривень 26 копійок;

Івано-Франківська область – 65 гривень 13 копійок;

Хмельницька область – 64 гривні 9 копійок;

Харківська область – 63 гривні 67 копійок;

Черкаська область – 62 гривні 69 копійок;

Житомирська область – 62 гривні 60 копійок;

Тернопільська область – 62 гривні 55 копійок;

Волинська область – 62 гривні 43 копійки;

Сумська область – 62 гривні 12 копійок;

Чернівецька область – 59 гривень 96 копійок;

Кіровоградська область – 59 гривень 46 копійок;

Херсонська область – 58 гривень 60 копійок;

Чернігівська область – 57 гривень 92 копійок.

До слова, між першим і четвертим кварталами 2019 року середня зарплата за годину в Україні зросла на майже вісім гривень – 67,47 до 75,36. Найвідчутніше зростання зачепило Київ і Київську область – на понад 10 гривень за годину.

Фото: Vlasno.info

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