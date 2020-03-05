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Новости Одессы и Одесской области

Жителі Одеської області за одну годину заробляють 66 гривень і 32 копійки – Держстат

Жителі Одеської області за одну годину заробляють 66 гривень і 32 копійки – Держстат

Державна служба статистики підрахувала, що у четвертому кварталі 2019 року українці за годину роботи у середньому заробляли 75 гривень і 36 копійок.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.

Найвища зарплата у Києві – 110 гривень 36 копійок.

У решті регіонів України показники нижчі ніж 85 гривень за годину, зазначається у звіті Держстату.

У яких регіонах українці найбільше заробляють за одну годину

  • місто Київ – 110 гривень 36 копійок;
  • Донецька область – 84 гривні 30 копійок;
  • Київська область – 79 гривень 87 копійок;
  • Дніпропетровська область – 76 гривень 16 копійок;
  • Запорізька область – 74 гривні 94 копійки;
  • Миколаївська область – 73 гривні 11 копійок;
  • Полтавська область – 69 гривень 61 копійка;
  • Закарпатська область – 69 гривень 57 копійок;
  • Рівненська область – 68 гривень 90 копійок;
  • Вінницька область – 67 гривень 46 копійок;
  • Одеська область – 66 гривень 32 копійки;
  • Львівська область – 66 гривень 29 копійок;
  • Луганська область – 66 гривень 26 копійок;
  • Івано-Франківська область – 65 гривень 13 копійок;
  • Хмельницька область – 64 гривні 9 копійок;
  • Харківська область – 63 гривні 67 копійок;
  • Черкаська область – 62 гривні 69 копійок;
  • Житомирська область – 62 гривні 60 копійок;
  • Тернопільська область – 62 гривні 55 копійок;
  • Волинська область – 62 гривні 43 копійки;
  • Сумська область – 62 гривні 12 копійок;
  • Чернівецька область – 59 гривень 96 копійок;
  • Кіровоградська область – 59 гривень 46 копійок;
  • Херсонська область – 58 гривень 60 копійок;
  • Чернігівська область – 57 гривень 92 копійок.

До слова, між першим і четвертим кварталами 2019 року середня зарплата за годину в Україні зросла на майже вісім гривень – 67,47 до 75,36. Найвідчутніше зростання зачепило Київ і Київську область – на понад 10 гривень за годину.

Фото: Vlasno.info

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