Жителі Одеської області за одну годину заробляють 66 гривень і 32 копійки – Держстат

Державна служба статистики підрахувала, що у четвертому кварталі 2019 року українці за годину роботи у середньому заробляли 75 гривень і 36 копійок.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.
Найвища зарплата у Києві – 110 гривень 36 копійок.
У решті регіонів України показники нижчі ніж 85 гривень за годину, зазначається у звіті Держстату.
У яких регіонах українці найбільше заробляють за одну годину
- місто Київ – 110 гривень 36 копійок;
- Донецька область – 84 гривні 30 копійок;
- Київська область – 79 гривень 87 копійок;
- Дніпропетровська область – 76 гривень 16 копійок;
- Запорізька область – 74 гривні 94 копійки;
- Миколаївська область – 73 гривні 11 копійок;
- Полтавська область – 69 гривень 61 копійка;
- Закарпатська область – 69 гривень 57 копійок;
- Рівненська область – 68 гривень 90 копійок;
- Вінницька область – 67 гривень 46 копійок;
- Одеська область – 66 гривень 32 копійки;
- Львівська область – 66 гривень 29 копійок;
- Луганська область – 66 гривень 26 копійок;
- Івано-Франківська область – 65 гривень 13 копійок;
- Хмельницька область – 64 гривні 9 копійок;
- Харківська область – 63 гривні 67 копійок;
- Черкаська область – 62 гривні 69 копійок;
- Житомирська область – 62 гривні 60 копійок;
- Тернопільська область – 62 гривні 55 копійок;
- Волинська область – 62 гривні 43 копійки;
- Сумська область – 62 гривні 12 копійок;
- Чернівецька область – 59 гривень 96 копійок;
- Кіровоградська область – 59 гривень 46 копійок;
- Херсонська область – 58 гривень 60 копійок;
- Чернігівська область – 57 гривень 92 копійок.
До слова, між першим і четвертим кварталами 2019 року середня зарплата за годину в Україні зросла на майже вісім гривень – 67,47 до 75,36. Найвідчутніше зростання зачепило Київ і Київську область – на понад 10 гривень за годину.
Фото: Vlasno.info
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