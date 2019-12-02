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Новости Одессы и Одесской области

Жители нескольких одесских улиц останутся без газа

Жители нескольких одесских улиц останутся без газа

В ближайшие дни в Одессе запланировали провести ремонт на распределительном газопроводе среднего давления.

Об этом сообщает управление эксплуатации газового хозяйства.

В связи с ремонтными работами прекратят подачу газа в домах по таким адресам:

3 декабря с 10:00 до 17:30:

  • ул. Академическая, 32
  • Французский б-р, 54/23, 54

4 декабря с 10:00 до 17:30:

  • ул. Мореходная, 17, 15, 11, 13, 19, 21
  • Мореходный переулок, 17-А, 21, 26, 13, 26, 26/2, 7, 1-А, 16, 12, 14, 5, 9, 13, 17, 2-А, 19, 2/2, 1/3, 23, 2, 3, 6, 4.
  • Морской переулок, 3, 5/2, 2-А, 2-Б, 2-В, 2, 1/1, 5, 3, 4, 3/3
  • 2-й Морской переулок, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 3, 1-Б
  • ул. Новобереговая, 1-Б

Фото: cdn2.img.sputnik.md

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