Жители нескольких одесских улиц останутся без газа

Как платить за газ: самые актуальные вопросы по газоснабжению Подавляющее большинство граждан ежедневно пользуются природным газом, готовя пищу, подогревая воду, отапливая жилье. При этом у горожан и жителей сельской местности не заканчиваются вопросы, связанные с ценами на голубое топливо, эксплуатацией специального оборудования, льготами и субсидиями в отношении газовых квитанций. Мы подготовили ответы на самые актуальные вопросы наших читателей. В этом нам помогли специалисты компаний «Одессагаз-Поставка» и «Одессагаз». ПОДРОБНЕЕ

Полезно знать: о поставке газа в Одессе в вопросах и ответах Кто-то из потребителей использует газ для приготовления пищи, кто-то — для отопления. И в том, и в другом случае всегда возникает масса вопросов. Ответы на наиболее актуальные вопросы наших читателей подготовили специалисты «Одессагаз-Поставка» и «Одессагаз». Какие особенности при оплате за газ льготами, полученными в безналичной или наличной форме? ПОДРОБНЕЕ