Жители нескольких одесских улиц останутся без газа

В ближайшие дни в Одессе запланировали провести ремонт на распределительном газопроводе среднего давления.
Об этом сообщает управление эксплуатации газового хозяйства.
В связи с ремонтными работами прекратят подачу газа в домах по таким адресам:
3 декабря с 10:00 до 17:30:
- ул. Академическая, 32
- Французский б-р, 54/23, 54
4 декабря с 10:00 до 17:30:
- ул. Мореходная, 17, 15, 11, 13, 19, 21
- Мореходный переулок, 17-А, 21, 26, 13, 26, 26/2, 7, 1-А, 16, 12, 14, 5, 9, 13, 17, 2-А, 19, 2/2, 1/3, 23, 2, 3, 6, 4.
- Морской переулок, 3, 5/2, 2-А, 2-Б, 2-В, 2, 1/1, 5, 3, 4, 3/3
- 2-й Морской переулок, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 3, 1-Б
- ул. Новобереговая, 1-Б
Фото: cdn2.img.sputnik.md
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