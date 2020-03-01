Жители курорта в Одесской области протестуют против стройки на побережье

В Затоке проходит акция протеста против строительства “нахалстроя” в районе станции «Лиманская».

Как сообщает “Думская”, прямо на пляже в курортном поселке начали возводить капитальное строение.

В прошлом году на этом месте появилась бетонная площадка.

Участники акции протеста заявили, что разрешение было выдано только на деревянный настил, а по факту «в рамках благоустройства» пляж залили бетонном и уже строят первый этаж здания.

Затем они начали рушить кирпичную кладку здания и забор.

Между протестующими и охраной возникла потасовка, в ход пошел слезоточивый газ.

На место прибыла скорая помощь и полиция.

Фото: Думская

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