Жители Черноморки жалуются, что ближайший пляж застилают плиткой

Часть песчаной зоны на пляже в Черноморке покрыли плиткой.

“Мы, жители Черноморки, обеспокоены захватом нашего пляжа”, – сообщила в редакцию “Одесской жизни” местная жительница.

По ее словам, на пляже ежегодно и без необходимых документов “ведет свою деятельность Сергей Милевич”: устанавливает надувную горку, скутеры, шезлонги т. д. А обращения в полицию не дают никаких результатов.

Сейчас пляж на Черноморке застилают плиткой, но по утверждению местных жителей, эти работы ведутся без каких-либо разрешительных документов.

Фото: Юлия Братицел

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