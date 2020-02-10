Жителей Одессы и Черноморска в день влюбленных будут расписывать до ночи

Региональное управление Минюста объявило об акции «Любовь вне времени – 2020» 14 февраля.

Так, в двух отделах госрегистрации Одессы можно будет заключить брак с 9.00 до 24.00.

По данному вопросу можно обратиться в два отдела:

Приморский районный в городе Одессе отдел государственной регистрации актов гражданского состояния – ул. Разумовская, 37, телефон: (048) 705-17-68.

Суворовский районный в городе Одессе отдел государственной регистрации актов гражданского состояния – Десантный бульвар, 14, телефон: (048) 705-15-21, 705-15-22.

Помимо Одессы, акция актуальна и для Черноморска. Адрес отдела:

Черноморский городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния – г. Черноморск, ул. Данченко, 3-Б, телефон: (04868) 6-24-10, 6-12-84.

Фото: i.ytimg.com

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