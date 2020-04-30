fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области рыболов-любитель похвастался крупным уловом

В Одесской области рыболов-любитель похвастался крупным уловом

В Белгород-Днестровском районе рыбаку, 49-летнему Олегу Стрельченко, улыбнулась удача.

Он выловил в местном водоеме огромного карпа.

Фото улова счастливчик показал изданию trassae95.com.

На снимке видно, что рыба гигантская. По словам Олега, она затянула в 17 кг 250 г.

Олег говорит, что ловит рыбу с 7 лет, но профессионалом себя не считает. Он работает на базе отдыха у моря охранником.

А на выходных решил порыбачить недалеко от небольшого села в его районе. Ловил рыбу, по его словам, как обычно, на удочку с одним крючком. Когда внезапно поплавок резко пошел ко дну, схватился за орудие лова и стал тянуть.

Но сразу понял, что там попалось что-то крупное. Чтобы вытащить карпа, у Олега ушел целый час. Пришлось взять подсак и залезть в воду. Опасался, что порвется леска или отпадет крючок.

Он признался, что очень доволен уловом. Собирается изготовить чучело из головы карпа и оставить его на память в качестве трофея.

А вот место, где ему попалась гигантская рыба, Олег решил оставить в секрете.

Фото: trassae95.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить