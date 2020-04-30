В Одесской области рыболов-любитель похвастался крупным уловом

Он выловил в местном водоеме огромного карпа.

Фото улова счастливчик показал изданию trassae95.com.

На снимке видно, что рыба гигантская. По словам Олега, она затянула в 17 кг 250 г.

Олег говорит, что ловит рыбу с 7 лет, но профессионалом себя не считает. Он работает на базе отдыха у моря охранником.

А на выходных решил порыбачить недалеко от небольшого села в его районе. Ловил рыбу, по его словам, как обычно, на удочку с одним крючком. Когда внезапно поплавок резко пошел ко дну, схватился за орудие лова и стал тянуть.

Но сразу понял, что там попалось что-то крупное. Чтобы вытащить карпа, у Олега ушел целый час. Пришлось взять подсак и залезть в воду. Опасался, что порвется леска или отпадет крючок.

Он признался, что очень доволен уловом. Собирается изготовить чучело из головы карпа и оставить его на память в качестве трофея.

А вот место, где ему попалась гигантская рыба, Олег решил оставить в секрете.

Фото: trassae95.com

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