Житель Одещины ответит за изготовление и хранение оружия

Полицейскими установлено, что 62-летний мужчина нашел в родительском доме пневматическую винтовку и переделал ее в гладкоствольное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы. Для этого он укоротил и рассверлил ствол, а также встроил боек, рассказали в пресс-службе ГУНПУ в Одесской области.

Опасную находку правоохранители изъяли и направили на баллистическое исследование. Фигуранту следователи сообщили о подозрении в незаконном изготовлении, переработке, незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия.

Преступления предусмотрены ч. 1 ст. 263-1 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

После окончания досудебного расследования дело направлено в суд.