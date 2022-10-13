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Житель Одещины ответит за изготовление и хранение оружия

Житель Одещины ответит за изготовление и хранение оружия

Полицейские сообщили ренийцу о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Полицейскими установлено, что 62-летний мужчина нашел в родительском доме пневматическую винтовку и переделал ее в гладкоствольное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы. Для этого он укоротил и рассверлил ствол, а также встроил боек, рассказали в пресс-службе ГУНПУ в Одесской области.

Опасную находку правоохранители изъяли и направили на баллистическое исследование. Фигуранту следователи сообщили о подозрении в незаконном изготовлении, переработке, незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия.

Преступления предусмотрены ч. 1 ст. 263-1 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

После окончания досудебного расследования дело направлено в суд.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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