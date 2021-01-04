Житель Одесчины забил супругу насмерть палкой в предновогоднюю ночь (видео)

Как сообщили в областном управлении полиции, тяжкое преступление было совершено жителем города Беляевки в предновогоднюю ночь. В ту ночь супруги под воздействием спиртного начали ссориться. В разгар конфликта мужчина побил 30-летнюю женщину палкой. В результате женщина получила ушиб головного мозга и кровоизлияние и к утру умерла.

Сначала мужчина делал вид, что не понимает причины гибели жены, но под давлением неопровержимых доказательств, собранных правоохранителями, все таки признался в содеянном. Ему сообщили мужу о подозрении в умышленном нанесении побоев, что привело к смерти потерпевшей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. А суда «пылкий» муж будет ждать под стражей.