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Житель Одесчины забил супругу насмерть палкой в предновогоднюю ночь (видео)

Житель Одесчины забил супругу насмерть палкой в предновогоднюю ночь (видео)

В Одесской области полицейские задержали 37-летнего мужчину, который до смерти забил свою жену.

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Как сообщили в областном управлении полиции, тяжкое преступление было совершено жителем города Беляевки в предновогоднюю ночь. В ту ночь супруги под воздействием спиртного начали ссориться. В разгар конфликта мужчина побил 30-летнюю женщину палкой. В результате женщина получила ушиб головного мозга и кровоизлияние и к утру умерла.

Сначала мужчина делал вид, что не понимает причины гибели жены, но под давлением неопровержимых доказательств, собранных правоохранителями, все таки признался в содеянном. Ему сообщили мужу о подозрении в умышленном нанесении побоев, что привело к смерти потерпевшей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. А суда «пылкий» муж будет ждать под стражей.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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