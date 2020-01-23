Жильцы “дома с атлантами” в Одессе отказываются снимать кодиционеры с фасада

В Одессе продолжаются работы по реконструкции знаменитого “дома с атлантами” на улице Гоголя. Там восстанавливают фасад, пытаясь вернуть ему былой вид, а также декор, лепнину и керамическую плитку исторического здания. Кроме того, реставрируют кровлю и уже заменили ее мансардную часть.

На реконструкцию выделили 20 миллионов гривен из бюджета города. Завершить ремонт планируют этим летом. Об этом стало известно во время инспекции работ чиновниками и мэром города Геннадием Трухановым, передает pushkinska.net.

В то же время, по словам городского головы, возникло несколько проблем во время реконструкции исторического дома. Так, его жильцы отказываются снимать с фасада кондиционеры. Есть и те, кто согласен, но они хотят, чтобы перенос им оплатили в горсовете.

Также одесситы не могут решить вопрос с кабелями, которые портят облик здания. А, пожалуй, самая большая проблема – балконы, с которыми также не хотят расставаться горожане. Мало того, что многие из них пристроены самовольно, так еще жильцы закрывают их картоном или поликарбонатом, чтобы хранить там закрутки. А это выглядит еще менее привлекательно.

В мэрии думают навести порядок в подвальных помещениях и выделить их людям, где на стеллажах можно было бы хранить все, что сейчас они складывают на балконе. Впрочем, даже это вряд ли побудит одесситов снести балконы, так как они хотят, чтобы летом там была тень от козырьков.

Фото: pushkinska.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!