Жестокое убийство 14-летней девочки в Одессе: полиция рассказала подробности

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области, мать девочки вечером 2 ноября сообщила в полицию, что ее дочь ​​пошла с друзьями гулять и не вернулась.

На поиски был ориентирован весь личный состав полиции. Правоохранители пересмотрели записи с камеры видеонаблюдения и установили направление движения девочки. В тот же вечер были установлены и опрошены товарищи, в компании которых она отдыхала.

По их словам, они все вместе были за городом, а потом девушка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные разъехались по домам.

Полицейские разыскивали пропавшую Дарью всю ночь. Но утром тело девочки с признаками насилия было обнаружено в лесополосе на территории Лиманского района.

По результатам вскрытия, причиной ее смерти стала асфиксия. При этом у нее были ссадины на голове, сломана подъязычная кость и ребра.

В тот же день установили и задержали несовершеннолетнего, которого последним видели с погибшей. Он скрывался у своих знакомых. Им оказался 15-летний одессит, который находится на учете в полиции и ранее был осужден за грабеж.

Парня задержали под сильным действием наркотиков – в течение 3-4 часов он даже не мог общаться с правоохранителями. Когда он пришел в себя, несовершеннолетний злоумышленник рассказал, что во время прогулки пытался изнасиловать свою жертву. Но когда она начала сопротивляться, то стал ее бить и душить. А телефон убитой Дарьи он забрал с собой.

По словам друзей 15-летнего подростка, он пришел к ним с окровавленным смартфоном и объяснил это дракой на улице, где и нашел телефон. Телефон отмыли и сдали в ломбард, а на вырученные деньги купили наркотики.

Таким образом, полицейские собрали достаточно доказательств прямой причастности подростка к убийству девочки.

Телефон и другие вещественные доказательства были изъяты, а парень – задержан. Сейчас с ним проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

«То, что случилось с Дашей, – горе не одной семьи, это страшная трагедия для всех нас. А расследование таких преступлений – чрезвычайное испытание для любого из полицейских. Оно навсегда оставляет в наших сердцах рану, которая не заживает. Я искренне сочувствую семье погибшей девочки. Не как полицейский, а прежде всего как человек и отец. А как начальник полиции обещаю, что ее смерть не останется безнаказанной», – сказал начальник ГУ НП в Одессе Олег Бех.