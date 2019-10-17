Женский проект, забег и польское кино: что подготовили ко Дням Польши в Одессе

11 ноября Польша отмечает 101 год независимости. В честь знаковой даты устроят «Дни Польши в Одесском консульском округе». В Генконсульстве Республики уже рассказали о мероприятиях, которые там подготовили.

24-28.10 – Дни польского кино. Кинотеатр «Планета кино». Вход по купленным билетам.

На большом экране можно будет посмотреть фильмы известных польских режиссеров.

24 октября – шпионский триллер «Курьер», 25 октября – психологическая комедия «7 чувств», 26 октября – триллер/ужасы «Оборотень», 27 октября – анимационная драма «Еще один день жизни», 28 октября – психологическая драма «Как собака с кошкой».

Все указанные фильмы будут начинаться в 19:00.

5 ноября – презентация проекта «Столетие полячек. Женщины, которые добывали независимость» в Одесской национальной научной библиотеке. Начало в 17:00.

На презентации расскажут о вкладе дам в женское движение, историю и культуру Польши. Мероприятие продлится час, но и время на вопросы аудитории тоже будет.

16 ноября – Второй забег независимости в парке им. Шевченко. Для участия необходима предварительная регистрация.

Обещают, что забег будет массовым. Дистанцию выбрали в 1918 метров. Ведь именно в 1918 году Польша получила независимость. Старт в 11:00.

9 ноября – музыкальные рассказы Ангели Габер и Томаша Дыбалы в Urban Music Hall (улица Ришельевская, 33) в 18:00. Музыканты соединят этно-фолк с современной музыкой и альтернативным звучанием.

Дни Польши в Украине проходят уже 10-й год подряд. В то же время вице-консул Генерального Консульства Польши в Одессе Эльжбета Маршалек на своей должности только третий месяц.

При этом, по ее словам, у нее уже много идей для дальнейших мероприятий, связанных с польской культурой и историей. Некоторые мероприятия вице-консул хочет сделать цикловыми, а также разнообразить программу мероприятий.

Фото: автор, lotsia.com.ua