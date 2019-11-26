Ждут реакции правительства: депутаты в Одессе выступили против открытия рынка земли

Оппозиционные друг к другу партии объединились в протесте против рынка земли на заседании Одесского областного совета. Они также поддержали обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины и Верховной Раде Украины об отмене преждевременного открытия рынка земли.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на 29-м внеочередном заседании Одесского областного совета.

Главой рабочего президиума выступил руководитель облсовета Сергей Паращенко, также заседание помогли провести его первый заместитель Вадим Шкаровский, еще один замглавы Юрий Димчогло и председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

На заседание созвали народных депутатов Украины, глав городов районного значения, объединенных территориальных громад, районных советов и представителей Одесской ОГА. Всего собралось 64 чиновника.

В зале поднимался вопрос повестки дня № 1.1 – «Об обращении депутатов Одесского областного совета к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины касательно недопущения преждевременного открытия рынка земли как такого, что противоречит интересам украинцев».

Депутаты различных партий высказывались относительно закона № 2178-10 «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины касательно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Практически все они были против этого закона. Вот основные тезисы:

Анатолий Артеменко, округ № 34, член областной организации «Солидарность»: «Сегодня, когда уже введен закон, аграрии начали работать над предложением правок. Наши предложения: убрать иностранцев с этого закона, изменить количество земли в одни руки, физлицам – до 500 гектаров земли на первые пять лет, юрлицам – до 1000 гектаров. Следующий этап – дать возможность покупать землю иностранцам через референдум».

Роман Сеник, округ №56, член фракции «Оппозиционный блок»: «В Украине лучшая земля в мире, ее настолько много, что другие страны просто ждут, когда мы откроем этот рынок, чтобы ее обрабатывать и поднимать экономику своей страны. Стыдно, что за копейки ее будут продавать. Говорят, что украинцы смогут продавать землю, а все ли люди имеют эту землю? Разобрались ли наши топ-чиновники с госгеокадастрами, которые не дают нашим гражданам получить по заявлению те самые два гектара? У нас есть более важные проблемы, которые нужно решить в первую очередь, а потом решать, продавать или не продавать землю».

Это, возможно, тот самый уникальны случай, когда политические конкуренты объединились ради решения конкретного вопроса. Однако народных депутатов от фракции «Слуга народа» не было, поэтому парировать высказывания выступавших вышел глава обладминистрации Максим Куцый:

«Мне понятны опасения наших фермеров на предмет того, что они не выдержат конкуренции с мощными финансовыми и аграрными корпорациями, но земельная реформа открывает новые возможности для всех нас. Стоимость продажи земельного участка вырастет, как и цена земельной аренды, соответственно, увеличатся бюджеты сельских громад. А это значит, что мы получим новые сельские школы, детсады, дороги, дома культуры и тому подобное. Законодательство не предусматривает продажу земли нерезидентам Украины. Хочу подчеркнуть: иностранцы, возможно, смогут купить землю, но только после проведения референдума. И еще: земельная реформа проводится согласно нескольким законам. В рамках законодательства земли, которые являются госсобственностью и распложены за пределами населенных пунктов, передаются в собственность громадам».

Однако депутатов слова губернатора не переубедили, они почти единогласно проголосовали за коллективное обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины и Верховной Раде Украины о недопустимости преждевременного открытия рынка земли.

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