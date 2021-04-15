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Ждать ли сегодня магнитной бури?

Ждать ли сегодня магнитной бури?

Сегодня, 15 апреля, К-индекс будет колебаться на уровне 1-2.

Это значит, что сегодня обойдётся без магнитных бурь — геомагнитная обстановка будет спокойной.

Справка:

K-индекс — это отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трёхчасового интервала. Индекс был введён Юлиусом Бартельсом в 1938 г. и представляет собой значения от 0 до 9 для каждого трёхчасового интервала (0-3, 3-6, 6-9 и т. д.) мирового времени.

Kр-индекс — это планетарный индекс. Kp вычисляется как среднее значение К-индексов, определённых на 13 геомагнитных обсерваториях, расположенных между 44 и 60 градусами северной и южной геомагнитных широт. Его диапазон также от 0 до 9.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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