Новости Одессы и Одесской области

Ждать ли магнитные бури во вторник 15 ноября?

Ждать ли магнитные бури во вторник 15 ноября?

Сегодня, во вторник, 15 ноября 2022 года геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной.

Об этом сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Во время магнитных бурь может начать болеть голова и суставы. Также возможны проблемы с давлением, сердцем и сном. Кроме того, в этот период могут проявляться апатия, агрессия, беспокойство и страхи.

В такие дни стоит обеспечить себе полноценный сон и по возможности не переутомляться. Необходимо сократить эмоциональные и физические нагрузки, больше отдыхать.

Также медики советуют хотя бы на время отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. К ним относятся имбирь, лук, чеснок, свеклаа, оливки, горький шоколад.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить