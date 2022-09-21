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Ждать ли магнитные бури в среду, 21 сентября?

Ждать ли магнитные бури в среду, 21 сентября?

В среду, 21 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается.В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Сегодня будут наблюдаться лишь отдельные возмущенные периоды.

Об этом говорится в прогнозе Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Реакциями организма на магнитные колебания могут являться головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия, скачки давления и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы организма. Эксперты уверяют нас в том, что лишь 10% от всего населения земного шара, чувствительны к магнитным бурям.

Хотелось бы предостеречь мнительных и впечатлительных людей от того, чтобы придумывать себя ложные симптомы и болезни, приписываемые геомагнитным колебаниям. Конечно, реакция на магнитные бури у каждого своя. Кроме того, вопрос влияния геомагнитных колебаний земли на самочувствие человека до сих пор досконально не изучен учеными. Однако необходимо отметить, что состояние нашего здоровья в текущий момент напрямую влияет на то, каким образом мы отреагируем на солнечную активность.

Если вы подвержены какому-то заболеванию, у вас ослаблен иммунитет, вы находитесь в стрессовой ситуации, перенапряжены и эмоционально измотаны, в таком случае, ваш организм может дать сбой и отреагировать на магнитные бури ухудшением состояния.

Если же вы, напротив, бодры, веселы, здоровы и жизнерадостны, вероятней всего, что вы даже не заметите прошедших магнитных бурь и проведете этот день ничуть не хуже, чем любой другой.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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