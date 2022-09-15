Ждать ли магнитную бурю в четверг, 15 сентября

В четверг, 15 сентября, метеочувствительным людям можно немного расслабиться. В целом их здоровью нет угроз.

По данным специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидаются лишь отдельные возмущенные периоды геомагнитной активности. Магнитной бури не будет.

Хотя ещё недавно прогнозировали магнитную бурю продолжительностью 3 дня, с 14 по 16 сентября.

Сложно уследить за «погодой в космосе»: ежедневно прогнозы корректируются из-за сложности прогнозировпния происходящих явлений. На силу магнитной бури влияет интенсивность солнечных вспышек. Она опять изменилась 15 сентября 2022 года.

Единственное, все же для подстраховки лучше прислушиваться к своему здоровью, чтобы своевременно принять меры, если возникнут проблемы.