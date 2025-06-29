Ключевые моменты:
- Погода в Одессе 30 июня;
- Погода в Одесской области 30 июня.
Прогноз погоды в Одессе на 30 июня
В Одессе в понедельник прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 17-18°С.
Ранее сообщалось, что сегодня во второй половине дня по Одессе и области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-17 м/с. Сильный ветер сохранится до конца дня.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 июня
По Одесской области завтра переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой