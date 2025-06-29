Ключевые моменты:

  • Погода в Одессе 30 июня;
  • Погода в Одесской области 30 июня.

Прогноз погоды в Одессе на 30 июня

В Одессе в понедельник прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.

Температура морской воды 17-18°С.

Ранее сообщалось, что сегодня во второй половине дня по Одессе и области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-17 м/с. Сильный ветер сохранится до конца дня.

Прогноз погоды в Одесской области на 30 июня

По Одесской области завтра переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Жатва под обстрелами и ограничениями: как аграрии Одесской области собирают урожай в приграничье.

Фото Марии Котовой

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