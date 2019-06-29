«Зеркальное чудо природы»: фестиваль близнецов прошёл в Одессе

Традиционный одесский праздник близнецов в этот раз прошел в Летнем театре.

С утра гостей развлекают аниматоры, родители немного беспокоятся: двойняшки, тройняшки и знаменитые одесские пятерняшки разбегаются кто куда, всё им интересно. Самое сложное — «поймать» непосед в кадр, позировать не хотят, и их можно понять: хочется побегать-поиграть.

Близнецы самые разные, кто-то еще в коляске, а некоторые — уже подростки.

Самое большое внимание, конечно же, приковано к одесским пятерняшкам Кобелецким — Дарье, Александре, Денису, Давиду и Владиславу.

Их мама Оксана Кобелецкая рассказывает корреспонденту “Одесской жизни”, что малышам уже исполнилось по три года, и у каждого «четко проявился» свой собственный характер. Оксана говорит, что самое главное, чтобы малыши не болели, а возраст у них сейчас — «самый шустрый».

А вот Ирина Ситро — мама двойняшек Александры и Валерии, которым чуть больше двух лет, рассказывает, что и характеры у девчушек очень и очень похожи. Это тоже очень заметно: если одна тянется к шарикам, то и вторая проявляет к ним такой же интерес.

Ну а тем временем двойняшек-тройняшек-пятерняшек уже официально поздравили, объявили, что все получат мороженое и бесплатные билеты в Зоопарк, а пока они вместе с родителями могут наслаждаться концертной программой. И тут уже вовсю постарались одесские детские коллективы.