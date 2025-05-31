По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 31 мая 2025 года, ожидается мощная геомагнитная буря с К-индексом 5, что соответствует красному уровню.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

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Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь меняется электромагнитная среда, что влияет на биологические ритмы и работу нервной системы. Основные последствия:

головная боль и головокружение,

скачки артериального давления,

бессонница или повышенная усталость,

снижение концентрации и раздражительность,

обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому метеозависимым людям, которые хотят перестать чувствовать влияние магнитных бурь, стоит регулярно высыпаться, разнообразно и регулярно питаться, пить достаточное количество воды и заниматься физической активностью хотя бы раз в неделю. Это поможет почувствовать себя лучше и перестать страдать от геомагнитной активности.