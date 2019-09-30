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Новости Одессы и Одесской области

Земельные махинации: в Одесской области главе сельсовета грозит срок за взятку

Земельные махинации: в Одесской области главе сельсовета грозит срок за взятку

Инцидент произошел с главой одного из сельсоветов Саратского района. За 10 тысяч долларов чиновница хотела передать предпринимателю в аренду 0,5 гектара земли. Во время передачи части этих денег ее задержали. Обвинительный акт от Прокуратуры Одесской области уже направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Одесской области.

Чиновница заключила сделку с местным предпринимателем, который хотел арендовать полгектара земли с перспективой приватизации. За махинацию в земельной сфере глава сельсовета потребовала от предпринимателя десять тысяч долларов.

В итоге правоохранители задержали главу сельского совета во время передачи части неправомерных денег. По информации СБУ, в ее кабинете нашли две тысячи долларов. Предварительно известно, что правоохранители задокументировали еще несколько случаев получения взятки той же чиновницей. Они установили, что в целом женщина получила почти 68 тысяч гривен.

Прокуратура Одесской области направила обвинительный акт в суд. Чиновницу признали виновной в порядке ч.3 ст.368 Уголовного Кодекса Украины. Она может отделаться штрафом в размере от 750 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. А могут приговорить к исправительным работам на срок от одного до двух лет, аресту до шести месяцев или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет. Или же чиновница может вообще сесть в тюрьму на тот же срок с лишением права занимать определенные должности и заниматься той или иной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: racurs.ua

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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