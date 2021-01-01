«Зелёные» похитители: во дворе на Таирова ночью выкопали сотню деревьев

Новый онлайн-ресурс от “Горзелентреста” позволит узнать о зеленых насаждениях Одессы Сколько в Одессе деревьев, никто наверняка сказать не сможет – их никто не считал. Определить их количество и состояние должен городской онлайн-ресурс «Зеленые насаждения города Одессы». Его запустили в июне этого года для мониторинга зеленых зон. Сейчас над его наполнением трудятся сотрудники коммунального предприятия «Горзелентрест». ПОДРОБНЕЕ

В Одессе вырубили деревья на Фонтане ради «АТБ» (фото) Госэкоинспекция в Одесской области намерена привлечь к административной ответственности должностных лиц компании «АТБ-инвест» за уничтожение в Одессе зеленых насаждений между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана. ПОДРОБНЕЕ