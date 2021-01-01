«Зелёные» похитители: во дворе на Таирова ночью выкопали сотню деревьев

В последнюю ночь 2020 года на Академика Королёва в Одессе во дворе между девятиэтажками №№53 и 59 неизвестные выкопали больше 100 деревьев.
Как сообщает издание «Думская», клены и акации высадили недавно на старом футбольном поле депутаты, победившие на местных выборах.
По словам местных жителей, все деревья пропали в одну ночь. Люди опасаются, что место могут застроить, хотя данная территория не является чьей-то собственностью. Одесситы планируют сообщить о краже насаждений в полицию.
Фото: Думская