Зеленский: 5-летний контракт с РФ на транзит газа через Украину в Европу может быть продлен еще на 10 лет

Контракт на транзит российского газа в Европу из России через территорию Украины подписан сроком на пять лет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим, по меньшей мере, более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет”, – написал он на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

Глава государства пообещал, что украинская ГТС будет загружена, а это – энергетическая безопасность и благосостояние украинцев.

По его словам, минимально гарантированная прокачка – 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре.

“Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности”, – отметил Зеленский.

Фото: rbk.ua

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