Зеленский соболезнует семье погибшей в Одессе студентки и опасается, что жертв может быть больше

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье Ксении Бабенко, которая погибла при пожаре в одесском колледже.

“В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем.

Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать – жертв может быть больше”, – написал президент на своей странице в Facebook.

Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, и отметил: “Все мы молимся за жизни 5 человек, состояние которых тяжелое. Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможно тоже”.

Глава государства также отметил героическую борьбу пожарных и спасателей, семеро из которых также сейчас на больничных койках.

Фото: rbk.ua

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