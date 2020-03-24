Зеленский призвал проводить церковные богослужения онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

Об этом сообщает офис президента Украины.

«Благодарю тех глав церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей – ред.) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не меньше им нужна элементарная безопасность», – сказал президент Украины.

Зеленский также призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Фото: eparhiya.od.ua

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