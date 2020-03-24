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Новости Одессы и Одесской области

Зеленский призвал проводить церковные богослужения онлайн

Зеленский призвал проводить церковные богослужения онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

Об этом сообщает офис президента Украины.

«Благодарю тех глав церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей – ред.) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не меньше им нужна элементарная безопасность», – сказал президент Украины.

Зеленский также призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Фото: eparhiya.od.ua

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