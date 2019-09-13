Зеленский пообещал освобожденным из плена морякам квартиры в Одессе

Вопрос с выделением жилья морякам уже решен, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба президента, Владимир Зеленский встретился с украинскими военными моряками в неформальной обстановке в парке Мариинского дворца в Киеве.

Президент подчеркнул, что операция по их возврату в Украину из России была сверхсложной. Моряки поблагодарили за возвращение домой, а некоторые из них пригласили главу государства на собственные свадьбы.

Также они поблагодарили Владимира Зеленского за то, что он носил на руках браслеты с именами пленных моряков, ведь это поддерживало внимание к проблеме освобождения украинских военных.

Во время встречи Владимир Зеленский вручил морякам подарки – президентские часы.

Фото: пресс-служба президента