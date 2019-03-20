﻿ Здание горсовета взяли под усиленную охрану перед сессией - Одесская Жизнь

Сегодня депутаты горсовета будут рассматривать выдачу разрешений на застройку земельных участков на Гагаринском плато и Французском бульваре

За полтора часа до начала сессии Одесского городского совета здание муниципалитета взяли под усиленную охрану. По данным «Думской», в сессионном зале дежурят мужчины в штатском, а снаружи – два автомобиля Нацгвардии.

Активисты в соцсетях анонсировали проведение акции протеста «Нет» – разрушительной застройке в Одессе», которая должна начаться, как и сессия — в 10.00.

Отметим, сегодня депутаты горсовета будут рассматривать выдачу разрешений на застройку земельных участков на Французском бульваре и Гагаринском плато.

Вопрос санатория «Молдова» вчера сняли с повестки дня, сообщал лидер одесского «Автомайдана» Виталий Устименко.

Фото: “Думская”.