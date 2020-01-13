Завідуючій господарством Одеського економічного коледжу повідомили про підозру у службовій недбалості (відео)

Наслідком службової недбалості стала неможливість ефективного гасіння вогню, своєчасного сповіщення та евакуації людей, які під час пожежі знаходилися у будівлі, що в результаті призвело до трагічної загибелі 16-ти осіб.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

В ході слідства встановлено, що ще у 2014 році працівниками ДСНС було проведено планову перевірку дотримання пожежної безпеки у навчальному закладі. За її результатами виявлено низку грубих порушень, серед яких – відсутність первинних засобів пожежогасіння, системи сповіщення про пожежу, зачинені пожежні виходи, решітки на вікнах першого та четвертого поверхів тощо. Станом на день виникнення пожежі вказані порушення усунуті не були.

Незважаючи на це, підозрювана, будучи службовою особою, відповідальною за дотримання правил пожежної безпеки, а також членом комісії з перевірки готовності корпусів коледжу до нового 2019-2020 учбового року, погодилася з висновком комісії про готовність закладу до навчального року.

Наразі посадовці повідомлено про підозру ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Слідство разом з прокуратурою області клопотатиме перед судом про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Відповідно до санкції статті, підозрюваній загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Фото: ZIK.UA

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