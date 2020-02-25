Застройщик на Слободке забрал паспорта и деньги у рабочих и решил вместо двух этажей строить пять

Заказчику строительства удалось получить документы на возведение двухэтажного частного дома, но он решил его увеличить на три этажа и оборудовать как многоквартирный. Своих рабочих он оставил без денег, паспортов и выгнал на улицу. Они обратились к соседям, которые вызвали ГАСК и департамент охраны культурного наследия.

Об этом сообщает «Украинская служба информации».

По словам Александра Шуплякова, на которого ссылается издание, по адресу 2-й Студенческий переулок, 15 некий Андрей Титенко начал строительство двухэтажного частного дома. И соответствующая разрешительная документация у него тоже была. Однако о реальных намерениях Титенко поведали рабочие, которых он оставил без денег и паспортов. Строителям в это время пришлось жить в сарае и обратиться к местным жителям за помощью.

Соседи вызвали представителей управления Государственного архитектурно-строительного контроля и управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета.

Выяснилось, что собственник решил возвести без разрешительной документации 5-этажный многоквартирный дом. А сам участок, согласно документам, находится в зоне охраны ценного археологического слоя поселения “Слободка” (IV-III ст. до н.э. и II-IV н.э.).

Титенко угрожал представителям ведомств, но ему был выписан штраф и предписание о прекращении самовольного строительства.

Фото: Аркадий Шупляков

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