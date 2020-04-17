Защита от эпидемии по-одесски: в зоне риска – медики

Если недавно всплеск коронавируса в Украине эксперты предполагали в середине апреля, то сегодня пик инфицирования ожидают после Пасхи. Число заболевших неуклонно растет. В группе риска – медики, призванные спасать жизни людей. Насколько защищены от инфицирования COVID-19 врачи, выясняла «Одесская жизнь».

«Одесфарм» спешит на помощь

По словам главы МОЗ Украины Максима Степанова, на сегодняшний день в стране пятая часть заразившихся COVID-19 за сутки – медики. Для сравнения: в США этот показатель – 1\60. В Италии – 1\14. Возникает вопрос: либо в Украине со статистикой общего числа заболевших проблема, либо с защитой медиков. Впрочем, возможны оба варианта.

Во-первых, как показала печальная практика, не все тесты на COVID-19, используемые в Украине, оказались качественными. А на Николаевщине и вовсе своим доморощенным методом инфицирование выявляли.

Во-вторых, в Украине рискуют заразиться не только врачи опорных больниц для приема инфицированных больных и скорой помощи, непосредственно контактирующие с больными COVID-19. Похоже, защитой персонала руководство медучреждений «не первой волны» особо не заморачивается. Так, по словам медика из Одесской областной больницы, медперсоналу ургентной операционной специальные защитные средства не выдают. Не знают, наверное, что готовность к эпидемии – это, в первую очередь, защита врачей.

Все, без исключения, медики должны быть обеспечены в неограниченном количестве специальными комбинезонами из водоотталкивающей ткани, очками, бахилами, респираторами хорошего класса, перчатками, закрывающими рукава. И по информации департамента здравоохранения Одесского горсовета, обеспечение средствами индивидуальной защиты городских медучреждений – в том числе, не относящихся к опорным – находится на его постоянном контроле. На базе КП «Одесфарм» создан резервный фонд защитных средств, закупленных городом. Когда в каком-либо медучреждении их запас подходит к концу, руководство больницы подает заявку и оперативно все необходимое получает. К тому же, центры первичной медико-санитарной помощи и детские поликлиники дополнительно закупили средства индивидуальной защиты, дезинфекторы и антисептики за деньги, перечисленные НСЗУ. Так что, утверждает департамент, «первичка» обеспечена средствами защиты в достаточном количестве.

Облздрав такую информацию нам не предоставил – вероятно, стратегические данные.

И вместе с тем, медики нередко говорят о своей, практически, полной незащищенности от инфекции. Зачастую, максимум, что они получают – обычную одноразовую маску. А она врача от вируса не защитит.

«Защита» в кармане и запасы «на черный день»

– Медицинские работники, имеющие прямой контакт с больными – притом, не только лечащие врачи, но и работающие в приемном покое – наименее защищены от инфицирования, – рассказал хирург, работающий в Еврейской больнице. – Средства защиты в больнице есть. И власти выделили, и благотворительные фонды привезли, и сами закупили. Реанимация действительно получает специальные защитные очки, респираторы. А тем, кто работает в приемном отделении, считают, что серьезные средства защиты не нужны. Выдают одну пару одноразовых перчаток, и предлагают их обрабатывать. А потом – в кармане носить? Ведь в течение суток несколько обращений больных бывает. Во время моего дежурства за свой счет покупали перчатки, маски. Медработники у нас сегодня, к сожалению, не защищены. А их защита – необходимое условие борьбы с эпидемией. Чтобы победить ее, необходимо прервать цепочку передачи инфекции, разбить ее потоки. В противном случае переносчиками болезни станут сами врачи. А руководство больницы ждет, что будет всплеск инфицирования, и тогда они все раздадут. Но всплеск происходит уже сейчас.

Нет «короны» – нет защиты

«Черный день» в Одессе, оказывается, уже наступил. На днях от пневмонии в отделении городской больницы умер пациент, попавший туда с желудочной инфекцией. Практически, перед смертью ему «заодно» с рентгеном ЖКТ сделали и рентген легких. И увидели пневмонию. Вполне возможно, что пациент был инфицирован коронавирусом.

Об этом случае на Facebook написала лидер БФ «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова: «Все сотрудники отделения находились без защиты. Скорая, которая забирала пациента, насколько я знаю, тоже была без защиты, так как «отделение не по короне». Результат – контактные врачи-рентгенологи в городской больнице, контактные сотрудники инфекционной и контактная бригада скорой».

По словам Катерины, «монстры» передали инфекционной больнице около 17 тысяч респираторов, более 2 тысяч костюмов, бахилы, изоляционные халаты. Помогали и другие «доноры». Этого должно быть достаточно, чтобы все медработники были защищены уже сейчас.

«Даже если взять в расчет 300 сотрудников в день по респиратору, то на месяц нужно шесть тысяч. Зачем эта экономия? Что за привычка хранить все на черный день!? Черный день уже давно наступил. Будет хуже, будем еще обеспечивать», – уверяет глава «Корпорации монстров».

В скорой помощи, утверждает Ножевникова, с защитными костюмами тоже беда: выдают опорным, а сейчас нужно выдавать всем: «Описывая ситуацию с защитой, я волнуюсь и за врачей, и за нас с вами. В конце концов, такая бригада может приехать потом и к нашим детям или родителям».

А департаменты здравоохранения «монстры» просят обязать больницы вывешивать в админкорпусах списки наличия средств защиты. Чтобы весь персонал знал, какое количество есть, и что можно требовать.

Свой пост Катерина Ножевникова закончила обращением к властям: «Сейчас начнут запугивать и давить на врачей – поймите, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не ищите крайних! Просто начните нормально работать. Вспомните, что у вас тоже есть родители и дети… Хватит создавать картинку. Пока еще не поздно…».

Говорят, не так давно подобный случай произошел в городской больнице на Малиновского. Но когда мы позвонили, чтобы узнать детали, работающему там знакомому врачу, говорить на эту тему он отказался. Недавно, мол, коллега дал кому-то интервью, и сейчас его руководство «загрызает». Правда, быстро перезвонил, чтобы сообщить, что средствами защиты весь персонал обеспечен. Так что все в больнице – как горздрав прописал.

Фото: Православная жизнь

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