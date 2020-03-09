Защита дорог: в Одесской области усилят контроль за перегруженными фурами

В Одесской области установят дополнительные комплексы габаритно-весового контроля на дорогах. Это позволит защитить покрытие дорог от разрушения перегруженными фурами.
Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.
По его словам, правительство Украины создало новый территориальный орган Укртрансбезопасности для Одесской области – Южное межрегиональное управление (реорганизовано управление в Черноморске, в Одесской и Николаевской областях) с центром в Одессе.
Новых сотрудников этого управления привлекут на дополнительные комплексы габаритно-весового контроля в Одесской области.
На данный момент определяется количество и месторасположение таких комплексов.
Фото: Максим Куцый
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!