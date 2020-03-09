Защита дорог: в Одесской области усилят контроль за перегруженными фурами

В Одесской области установят дополнительные ком­плек­сы га­барит­но-ве­сово­го кон­тро­ля на дорогах. Это позволит защитить покрытие дорог от разрушения перегруженными фурами.

Об этом со­об­щил глава Одес­ской облгосадминистрации Мак­сим Ку­цый на сво­ей стра­нице в Facebook.

По его словам, пра­витель­ство Украины соз­да­ло но­вый тер­ри­тори­аль­ный ор­ган Укр­тран­сбе­зопас­ности для Одес­ской об­ласти – Юж­ное меж­ре­ги­ональ­ное уп­равле­ние (ре­ор­га­низо­вано уп­равле­ние в Чер­но­мор­ске, в Одес­ской и Ни­кола­ев­ской об­ластях) с цен­тром в Одес­се.

Новых сотрудников этого управления привлекут на до­пол­ни­тель­ные ком­плек­сы га­барит­но-ве­сово­го кон­тро­ля в Одес­ской об­ласти.

На дан­ный мо­мент оп­ре­деля­ет­ся ко­личес­тво и мес­то­рас­по­ложе­ние таких ком­плек­сов.

Фото: Максим Куцый

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!