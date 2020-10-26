Зарплаты и пенсии на банковских карточках украинцев могут арестовать

За долги, кредиты, непогашенные штрафы или невыплаченные алименты, размер которых увеличится в 2021, могут арестовать все деньги на карте.

Об этом сообщает сайт Национального банка Украины (НБУ).

– Финансовое учреждение имеет право обратиться к государственному или частному исполнителю и суд. А они могут арестовать средства, имеющиеся на ваших счетах. Документ, подтверждающий законность этой меры, –

постановление исполнителя об аресте средств должника, – поясняют в НБУ. – Также арестовать средства могут из-за задолженности по уплате алиментов или штрафов. Это предусмотрено Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Если пенсия поступает на специальный пенсионный счет, то арестовать и забрать в счет долга могут только от 20 до 50% выплаты.

Если государственный или частный исполнитель наложил арест на счет с целевыми средствами, вам необходимо обратиться в органы исполнительной службы, предоставив документальное подтверждение того, что ваш текущий счет используется исключительно для зачисления целевых выплат. Это может быть справка бухгалтерии с места работы, учебы, социального страхования, пенсионного фонда и тому подобное.

Если после этого исполнительная служба не снимает арест с денежных средств, вы имеете право обжаловать вынесенное государственным или частным исполнителем постановление об аресте средств в судебном порядке.