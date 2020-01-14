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Новости Одессы и Одесской области

Запустили автоматичні сканери: час перевірок на українських митницях скоротиться до 10 хвилин

Запустили автоматичні сканери: час перевірок на українських митницях скоротиться до 10 хвилин

Сканери автоматично надсилають дані до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram.

– За моїм дорученням на митниці запрацювали всі сканери, – повідомив він.

Тепер час на перевірку вантажу скоротиться до 10 хвилин.

Відучора на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що на кордоні з Польщею, працює сканер для вантажних транспортних засобів.

Це має викорінити корупцію на митниці. Сканування відбувається без участі співробітників — тому і час на перевірку вантажу скорочується.

До прикладу, на пункті пропуску «Чоп» огляд вантажу скоротився до 7 хвилин замість 3-4 годин!

Сканери автоматично надсилають дані до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді.

Ефективна й безперебійна робота сканерів на митниці означатиме суттєві збільшення надходжень до Держбюджету!

Наразі сканери вже працюють на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі, Порубному.

Фото: Олексій Гончарук у Telegram

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