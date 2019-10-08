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Новости Одессы и Одесской области

Запровадження продажу землі: 73% українців проти цієї ініціативи – опитування

Запровадження продажу землі: 73% українців проти цієї ініціативи – опитування

Лише 19% опитаних підтримують запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення

Такі результати опитування, яке проводила соціологічна група “Рейтинг“.

Так, 73% українців – проти запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення, 8% – не визначилися, а от 19% опитаних підтримали таку ініціативу. Відносно вищий рівень підтримки старту ринку землі серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють. Але навіть у названих категоріях кількість противників цієї ініціативи становить не менше 60%.

продаж землі

73% українців – проти запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення.

продаж землі

Найбільше підтримали старт ринку землі молодші та заможніші респонденти.

А от продаж сільськогосподарської землі іноземцям підтримало ще менше респондентів: за – 13%, проти продажу – 81% опитаних. Незважаючи на те, що серед наймолодших та більш заможніших кожен п’ятий не проти дозволити іноземним громадянам купувати землю в Україні, три чверті представників цих категорій виступають однозначно проти цієї ініціативи.

продаж землі

Продаж сільськогосподарської землі іноземцям підтримало 13% респондентів.

продаж землі

Кожен п’ятий не проти дозволити іноземцям купувати землю в Україні.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 28 вересня -1 жовтня 2019 р.
Фото: скріншот із презентації соціологічної групи “Рейтинг”, LIGA.net

 

 

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