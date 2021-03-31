Записывать первоклассников в школы Одессы можно с 1 апреля

С 1 апреля в Одессе начинают принимать документы для приема детей на обучение в муниципальные учреждения общего среднего образования на 2021/2022 учебный год. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Одесского горсовета. Прием заявок о зачислении в первый класс продлится до 31 мая и продолжится после 15 июня.

С 1 апреля в Одессе начинают принимать документы для приема детей на обучение в муниципальные учреждения общего среднего образования на 2021/2022 учебный год. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Одесского горсовета. Прием заявок о зачислении в первый класс продлится до 31 мая и продолжится после 15 июня.

Какие документы необходимы для поступления:

заявление о зачислении;

копия свидетельства о рождении ребенка (предъявляется оригинал);

оригинал или копия медицинской справки (форма №086-1/о).

Куда можно записать ребенка?

Документы подаются в учебное заведение по месту жительства ребенка. Также родители могут подать документы в любую другую школу, но туда зачислят, если будут свободные места по результатам жеребьевки.

Узнать, к какой школе относится ваш дом, можно на сайте департамента образования Одесского горсовета — osvita-omr.gov.ua. Если в списке нет вашего адреса, то необходимо обратиться в территориальные отделы образования департамента:

Киевский район – тел. (048) 753-00-30;

Малиновский район – тел. (048) 761-24-34;

Приморский район – тел. (048) 776-10-11;

Суворовский район – тел. (0482) 34-04-71.

Также первоочередное право зачисления в школу, даже если она не закреплена за территорией проживания ребенка, имеют дети, чьи старшие братья или сестры уже учатся в данном учебном заведении.

С 1 апреля по 31 мая также принимают документы для поступления в пятые классы, а до 15 июня — в 10-е (профильные).

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