Замість 3 мільйонів – 26: на Одещині СБУ викрила злочинну схему у морпорту

На Одещині Служба безпеки України викрила посадовців держпідприємства «Морський торговельний порт «Южний» на розкраданні коштів підприємства.

Про це повідомляє Служба безпеки України у Facebook.

Як виявилося, у 2018 році керівництво держпідприємства уклало договір на постачання двох тепловозів за ціною 26 мільйонів гривень та перерахувало постачальнику аванс у розмірі 50% суми.

Однак за висновками профільних експертів, реальна вартість тепловозів становить майже 3 мільйони гривень, адже перед поставкою до України вони були списані з балансу залізниці однієї з країн СНД у зв’язку з незадовільним технічним станом.

Крім того, передача тепловозів на баланс порту, що передбачалась у жовтні 2018 року, до цього часу не здійснена, кошти державному підприємству не повернуті.

Під час обшуків у Києві та Одесі в офісних приміщеннях комерсантів, порту та за адресами проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує проведення протиправної оборудки.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Фото: СБУ