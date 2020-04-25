Закрывшиеся киоски в Одессе: что с обещанными льготами на аренду?

Еще в конце марта на заседании исполкома в Одессе постановили отменить арендную плату для владельцев МАФов, которые вынужденно ушли на карантин.

Однако, как выяснило издание УСИ, льготы распространяются не на всех предпринимателей.

В горсовете составили список с типами бизнесов, которых не коснется освобождение от оплаты за использование торговой площади в карантин.

Так, уступок можно не ждать тем, кто торгует едой, горючим, средствами гигиены, связи, а также лекарствами. Кроме того, на поблажки не стоит надеяться сотрудникам банковской и страховой сфер и бизнесменам, доставляющим продукты.

Судя по информации в решении, от платы за аренду освобождены торговые точки по продаже сигарет и прессы.

В то же время, по данным dumskaya.net, решение исполкома пока не выполняется. Об этом стало ивестно от чиновников и предпринимателей.

Да и выполнить его, по сути невозможно. По информации источников издания в горсовете, владельцы МАФов зачастую не указывают профиль деятельности в договорах. Кроме того, отлаженной системы, которая фиксировала бы прекращение их работы, тоже не существует.

Поэтому в мэрии говорят, что платить, скорее всего, придется всем. В управлении развития потребительского рынка отметили, что обращались с запросом к руководству города с просьбой наладить этот механизм или изменить посыл в решении, но пока согласия не получили. Официально сложившуюся ситуацию к этому моменту не прокомментировали.

Следует отметить, что у города насчитывается около 4 тыс. договоров аренды с собственниками МАФов. Около 60% торговых точек закрылись на карантин. Остальные работают в ущерб себе или получая минимальный доход.

К слову, изначально город планировал, помимо владельцев торговых киосков, освободить от арендной платы супермакеты, аптеки и даже пляжи. Но позже чиновники мэрии передумали.

Фото: Думская

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