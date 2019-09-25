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Закон про перезавантаження влади: держслужбовцям запровадять контракти

Закон про перезавантаження влади: держслужбовцям запровадять контракти

Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження влади. Цей закон спрощує процедуру працевлаштування та звільнення держслужбовців.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

– Час тих, хто звик «відсиджуватися» на роботі замість того, щоб працювати, вичерпано! Нарешті ми зможемо ефективно управляти державними органами — бачити реальні результати тих, хто дійсно працює, – зазначив Гончарук.

Так, прем’єр-міністр зазначив основні пункти у новоприйнятому законі:

  • Запроваджуємо контрактну державну службу. Контракт має стати головною мотивацією працювати на результат: робота виконана – спокійно працюєш, відсутній результат — вільний.
  •  Ліквідуємо бюрократичні бар’єри, що сповільнювали ухвалення кадрових рішень за неефективної роботи держслужбовців. Раніше таких працівників не могли звільнити роками через пекельну бюрократію.
  • Зміниться структура оплати праці: більше продуктивності — вища премія!

Також Гончарук презентував Портал вакансій:

– У кого «очі горять» — шукай себе на https://career.gov.ua/ Чесних, порядних і розумних людей Україна потребує найбільше! Долучайся до будівництва країни нової ери, – зазначив прем’єр-міністр України.

Фото: freepik.com

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