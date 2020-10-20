Заява кандидата в мери Одеси від Опозиційної платформи – За життя Миколи Скорика

Ситуація з пандемією COVID-19 через непрофесійні дії нинішньої влади перетворилася в катастрофічну. Передчасне оголошення жорсткого карантину навесні, коли були лічені випадки захворювання, знищило запас міцності економіки і «з’їло» накопичення домогосподарств. В результаті, цей захід не може бути повторена зараз, коли вона необхідна. Грошей в бюджеті, щоб платити людям компенсації в обмін на те, що вони будуть сидіти вдома, немає. Вони розтрачені на виплати за зовнішніми боргами, корупцію і військові витрати.

Фонд боротьби з COVID-19 буквально закатали в асфальт заради передвиборного піару влади. Перспектив розробки української вакцини немає – фінансована за залишковим принципом вітчизняна наука на це не здатна. На Заході вакцина ще не розроблена, а коли вона з’явиться – це буде наддороге «задоволення», непідйомне для українського бюджету. «Вибрані» її, може, колись і отримають. Але прості люди – навряд чи. Закуповувати вже існуючу і доступну російську вакцину влада відмовляється з принципових ідеологічних міркувань. Таким чином, команда Зеленського завела країну в глухий кут.

Тим часом Одеса – в лідерах за кількістю інфікованих та померлих. Моїм першим рішенням після перемоги на виборах мера Одеси буде організація закупівлі для нашого міста російської вакцини проти COVID-19. Попередньо про можливість таких закупівель вже домовився з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустін один з лідерів ОППЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Віктор Медведчук. Гроші в міському бюджеті ми знайдемо. Не розраховуючи на розсудливість центральної влади, ми розуміємо, що з її боку можливі всілякі перепони, зокрема, відмова в реєстрації російської вакцини. Ми зробимо все можливе, щоб вирішити це питання в правовому полі – кваліфікованих юристів у партії достатньо. Можливість вакцинації російським препаратом для жителів Одеси буде надано безкоштовно. Кожен, хто прищеплюється, буде всебічно поінформований про юридичний бік питання і давати своє письмову згоду. Ми з розумінням поставимося до вибору тих, хто з ідеологічних чи інших міркувань відмовиться щепитися російською вакциною. Але одесити не повинні і не будуть безпорадно вмирати в ім’я ідеологічних химер і через управлінської неспроможності влади. Захист життя і здоров’я одеситів – наше пріоритетне завдання. Я готовий брати відповідальність на себе.

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