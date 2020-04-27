Захворюваність на COVID-19 в Одеській області: де хворіють найбільше?

Спалахи захворюваності на COVID-19 зафіксовано у 11 містах та 17 районах Одещини.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

Станом на 10:00 ДУ “Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України” підтверджено 240 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі — 13 дітей та 60 медиків.

Найбільші спалахи зафіксовано у:

– м. Одеса – 57 (діти – 3, медпрацівники – 8 )

– м. Подільськ – 93 (1 – дитина, медпрацівники –43),

– Біляївський район – 30 (медпрацівники – 2)

Станом на сьогодні зареєстровано 12 одужавших пацієнтів!

– Епідемічна ситуація в регіоні залишається нестабільною. За тиждень кількість пацієнтів із підтвердженим коронавірусом зросла майже на 100 осіб. Тому надзвичайно важливо найближчі тижні дотримуватися карантину та пройти пік захворюваності без вибухового зростання інфікованих, – зазначив Куций у дописі.

Фото: 5 канал

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