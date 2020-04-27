Захворюваність на COVID-19 в Одеській області: де хворіють найбільше?

Спалахи захворюваності на COVID-19 зафіксовано у 11 містах та 17 районах Одещини.
Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.
Станом на 10:00 ДУ “Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України” підтверджено 240 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі — 13 дітей та 60 медиків.
Найбільші спалахи зафіксовано у:
– м. Одеса – 57 (діти – 3, медпрацівники – 8 )
– м. Подільськ – 93 (1 – дитина, медпрацівники –43),
– Біляївський район – 30 (медпрацівники – 2)
Станом на сьогодні зареєстровано 12 одужавших пацієнтів!
– Епідемічна ситуація в регіоні залишається нестабільною. За тиждень кількість пацієнтів із підтвердженим коронавірусом зросла майже на 100 осіб. Тому надзвичайно важливо найближчі тижні дотримуватися карантину та пройти пік захворюваності без вибухового зростання інфікованих, – зазначив Куций у дописі.
Фото: 5 канал