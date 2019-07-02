Заграничные посылки дороже 100 евро теперь облагаются налогом

Посылки из-за рубежа для физлиц стоимостью от 100 евро с 1 июля в Украине облагаются налогом на добавленную стоимость (20%).

Это предусмотрено законом об изменениях в Налоговый кодекс.

При этом для юрлиц и физических лиц-предпринимателей пороговая стоимость так и останется на уровне 150 евро.

Чтобы рассчитать стоимость посылки, будет применяться официальный курс НБУ на 00:00 часов дня подачи таможенной декларации (или определения налоговых обязательств).

Новые правила налогообложения посылок вступили в силу с 1 января, но до 30 июня действовал переходный период.

Таким образом, если стоимость посылки превышает 100 евро сейчас придется оплатить два платежа: 20% НДС и 10% пошлина. К примеру, при заказе товара за 160 евро надо будет дополнительно уплатить НДС на сумму 32 евро (20% от 160 евро) и пошлину в размере 6 евро (10% от 60 евро – именно на столько сумма превышает лимит в 100 евро).

Фото: zn.ua