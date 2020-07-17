Загинуло 40 свиней: в Одеській області згоріла колишня ферма (фото)

Скорее бы съехать: в какие условия переселили одесситов из рухнувшего и сгоревшего домов (фоторепортаж) Жители обвалившего дома на улице Ясной и сгоревшего дома на улице Бунина временно переселены в корпус оздоровительной детской базы. Жители Ясной обитают там уже 35 дней. Мы решили поинтересоваться, как обустроились там люди, на что жалуются и о чем думают в это время. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе полыхнуло: все подробности о пожаре на Бунина (фото) Мы уже даже немного отвыкли от больших ЧП с огнем. В последнее время в нашем городе наблюдался домогрох — падали, как подкошенные, жилые дома. В этот раз случился пожар. 12 июля в самом центре Одессы загорелся жилой дом. Огонь распространился очень быстро и на значительную территорию. Пострадали практически все квартиры. Что известно на день сегодняшний и какая судьба ждет жильцов и само здание, узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ