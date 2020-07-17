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Загинуло 40 свиней: в Одеській області згоріла колишня ферма (фото)

Загинуло 40 свиней: в Одеській області згоріла колишня ферма (фото)

Вчора, 16 липня, о 18:58 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загоряння електрощитової в складському приміщенні за адресою: Березівський район, с. Семихатки, вул. Садова.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння в окремо розташованій будівлі колишньої тваринницької ферми, яке використовувалось для зберігання грубих кормів та утримання свиней.

О 20:54 вогнеборці пожежу локалізували та о 23:00 ліквідували на загальній площі 500 м2.

Внаслідок пожежі вогнем знищено 25 тон соломи, 40 тон сіна, перекриття та покрівля будівлі, загинуло 40 свиней.

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі. Збиток встановлюється. Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.

Фото: пресслужба

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