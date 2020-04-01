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Новости Одессы и Одесской области

Загалом підтверджено 14: в Одеській області виявили два нових випадки захворювання на COVID-19

Загалом підтверджено 14: в Одеській області виявили два нових випадки захворювання на COVID-19

На Одещині підтверджено ще два випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомив очільник Одеської області Максим Куций.

Лабораторний центр МОЗ у Одесі отримав позитивні аналізи чоловіка 1975 р.н. з міста Подільськ та дівчини 2002 р.н. з міста Южне.

Чоловік повернувся до України з Франції, де йому призначили жарознижувальні препарати. Вже у Подільську він звернувся до інфекційного відділення місцевої опорної лікарні.

Дівчина повернулася додому з Туреччини та відчула себе зле. До цього діагноз був підтверджений у її батька. Перебуває в стаціонарі Одеської міської інфекційної лікарні.

На даний момент на Одещині зареєстровано 14 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19.

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 . Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Фото: УНІАН

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