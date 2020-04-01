Загалом підтверджено 14: в Одеській області виявили два нових випадки захворювання на COVID-19

На Одещині підтверджено ще два випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомив очільник Одеської області Максим Куций.
Лабораторний центр МОЗ у Одесі отримав позитивні аналізи чоловіка 1975 р.н. з міста Подільськ та дівчини 2002 р.н. з міста Южне.
Чоловік повернувся до України з Франції, де йому призначили жарознижувальні препарати. Вже у Подільську він звернувся до інфекційного відділення місцевої опорної лікарні.
Дівчина повернулася додому з Туреччини та відчула себе зле. До цього діагноз був підтверджений у її батька. Перебуває в стаціонарі Одеської міської інфекційної лікарні.
На даний момент на Одещині зареєстровано 14 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19.
За даними ЦГЗ, станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 . Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Фото: УНІАН
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!